Dia da Floresta Autóctone comemorado no Boticas Parque

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) recebeu na passada terça-feira, dia 23 de novembro, uma ação de sensibilização no âmbito do Dia da Floresta Autóctone, que se celebra anualmente nesta data.

A iniciativa, organizada pelo Município de Boticas, através da equipa das Ações de Enriquecimento Curricular do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), permitiu sensibilizar os alunos do 2º e 3º anos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, para a importância da preservação das florestas e das espécies autóctones.

As crianças assistiram a uma apresentação sobre a importância das espécies autóctones e à narração da história “Jaime e as Bolotas”.

Além da componente teórica, os alunos puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos, mediante a sementeira de bolotas em recipientes reutilizáveis, que depois puderam levar para casa para cuidar.

Também foram confecionadas bolachas com farinha de bolota, matéria-prima proveniente das florestas do Concelho. Todas as crianças tiveram a oportunidade de “por as mãos na massa” e após a cozedura degustar o resultado final.

No final da ação foram oferecidos brindes de participação, nomeadamente um marcador de livros onde constava informação sobre a bolota e a receita das bolachas para poderem confecionar em família, um saco com bolachas e um lápis de carvão do PIICIE Guerreiros de Sucesso.

Fonte: CM Boticas