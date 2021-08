Dia da Juventude comemorado em Chaves com entradas gratuitas nos museus, piscinas e biblioteca

O Município associa-se ao Instituto Português do Desporto e da Juventude nas comemorações do Dia Internacional da Juventude, concedendo, à semelhança de anos anteriores, oportunidades e benefícios aos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos.

A edição deste ano tem como tema central “Transformar Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária”. Para a comemoração deste dia será proporcionado aos jovens acesso gratuito ao Museu de Arte Contemporânea, ao Museu Militar, à Casa-Museu João Vieira e à Piscina do Rebentão.

Assim, serão gratuitas as entradas nos seguintes equipamentos municipais, ao longo do dia, nos seguintes horários:

Museu Militar (09h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30)

Museu da Região Flaviense (09h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30)

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (10h30 – 13h00 / 14h30 – 19h00)

Biblioteca Municipal de Chaves (09h30 – 13h00 / 14h00 – 18h30)

Piscinas do Rebentão (10h00 – 19h30)

Museu João Vieira (09h30 – 13h00 / 14h00 – 17h00)