“Dia da Liberdade” assinalado em Chaves

Apesar das limitações, inerentes ao período de contenção vividas pela pandemia Covid-19, Chaves comemorou o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974, data histórica, emblemática e símbolo da liberdade para todos os portugueses.

O programa protocolar contou com o Hastear da Bandeira Nacional, por três elementos do Corpo de Bombeiros, em representação das três corporações do concelho, os Bombeiros de Salvação Pública, Bombeiros Voluntários Flavienses e Bombeiros de Vidago.

A Praça de Camões foi palco para as interpretações musicais alusivas à cerimónia pela Banda Musical da Torre de Ervededo, acompanhada pela voz da jovem artista flaviense Margarida Machado.

De referir que o concerto de Samuel Úria, “Abril em Recantos” e “Conversas de Abril” completaram o programa cultural “Abril entre Cantos”, desenvolvido entre os dias 23 e 25 de abril, nas plataformas de vídeo do Youtube e Facebook do município. Nestes moldes foi possível recordar e celebrar a Revolução dos Cravos através de diferentes vivências.

Com uma elevada participação online, estes eventos proporcionaram segurança e uma maior abrangência geográfica, aproximando Chaves da diáspora.