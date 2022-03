Dia da Proteção Civil assinalado em Boticas com simulacro de acidente de viação

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemora anualmente a 1 de março, a Câmara de Boticas, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), realizou esta quarta-feira, dia 16 de março, um simulacro de acidente de viação seguido de incêndio florestal, numa estrada municipal da Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega.

A rápida intervenção dos bombeiros permitiu socorrer a vítima que se encontrava encarcerada dentro da viatura capotada, sendo prontamente imobilizada e encaminhada para o hospital, assim como a extinção do fogo resultante do acidente de viação.

Estiveram no local 13 operacionais dos BVB apoiados por quatro veículos, dois militares do Posto de Boticas da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma equipa dos Sapadores Florestais Municipais, o Presidente da Junta de Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega e ainda uma técnica do Serviço de Proteção Civil Municipal.

O simulacro teve como objetivo testar a comunicação entre os bombeiros e demais agentes de Proteção Civil e a operacionalidade dos meios envolvidos na ação, constatando-se que todos atuaram de acordo com os procedimentos previstos para os contextos de acidente de viação e de incêndio florestal.