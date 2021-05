Dia das Aves Migratórias assinalado com o lançamento do II Caderno de Campo da Biodiversidade

No passado dia 8 de maio, o Município de Vila Real assinalou o Dia Internacional das Aves Migratórias com o lançamento do II Caderno de Campo da Biodiversidade, dedicado às aves de Vila Real. Na apresentação pública, que decorreu no Teatro de Vila Real, estiveram à conversa a Vereadora do Ambiente, Mafalda Vaz de Carvalho, enquanto coordenadora deste projeto, Inácio Ribeiro, Vice-Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Paulo Belo, observador de aves e responsável regional para o distrito de Vila Real do II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, e Paulo Travassos, enquanto revisor científico desta obra.

Estiveram também presentes nesta sessão alguns dos fotógrafos que amavelmente, de forma altruísta, cederam imagens das mais diversas espécies que compõem este Guia, assim como pessoal dos quadros do município, colaboradores pontuais, estagiários e voluntários que integraram a vasta equipa que permitiu a sua elaboração.

A vereadora Mafalda Vaz de Carvalho salientou que “o Caderno de Campo resulta do programa de monitorização da biodiversidade, implementado pelo Município de Vila Real ao longo dos últimos anos e é mais um passo importante na estratégia de sensibilização para o valor do património natural do Concelho. Tendo toda esta informação, não poderíamos deixar de a partilhar com a comunidade, integrando a todos e a todas nesta missão pela conservação do Património Natural.”

Os dados recolhidos ao longo do tempo, na prossecução do Plano para a Preservação da Biodiversidade de Vila Real, tornaram agora possível compilar, organizar e detalhar este património faunístico, de grande relevância, num Guia prático e intuitivo para todos os curiosos. Visivelmente satisfeita com o resultado final deste trabalho, a vereadora manifestou a sua firme convicção no serviço público de valor inestimável prestado por estas publicações e que todas estas espécies são um excelente cartão-de-visita para atrair os amantes da natureza e uma ótima ferramenta de atração turística, estando disponível também na versão em inglês, reafirmando: Vila Real o Destino da Biodiversidade.

O Guia, nesta primeira fase, estará disponível no Centro de Ciência de Vila Real e na Agência de Ecologia Urbana de Vila Real. Futuramente estará em Biblioteca Digital de forma acessível a todos e a todas.