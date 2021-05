Dia do Advogado assinalado em Vila Real

A Delegação da Ordem dos Advogados de Vila Real, no âmbito da comemoração do Dia do Advogado, promoveu um conjunto de iniciativas das quais se destaca a homenagem a Vaz de Carvalho, através da inauguração da Exposição “Vaz de Carvalho: O Centenário”, e a distinção de dois advogados que completaram 25 anos de inscrição e atividade.

“No início do dia, houve o lançamento de um vídeo oromocional sobre o Dia do Advogado, a sua função e a sua integração da justiça. Esta tarde, apesar de haver restrições bastante apertadas, conseguimos fazer um evento público que, além da homenagem a Vaz de Carvalho, que é mais do que merecida e coincide com o seu centenário, vamos homenagear dois colegas e, através deles, todos os advogados que continuam a trabalhar nestes tempos difíceis”, referiu Filipe Macedo, Presidente da Delegação de Vila Real da Ordem dos Advogados, acrescentando que não era possível passar este dia sem celebração.

Por sua vez, Paulo Pimenta, Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, salientou que, a coincidência do dia do advogado com o centenário de Vaz de Carvalho foi uma “razão muito boa para homenagear o mesmo e, na sua pessoa, os advogados portugueses”.

“Esta é, também, uma forma de demonstrar que o Conselho Regional do Porto tem uma visão abrangente e não limitada ao litoral. Toda a área é muito importante e Vila Real é um grande centro”, concluiu Paulo Pimenta.

Após a conclusão da inauguração, realizou-se, na Sé de Lamego, a missa do advogado.

No que diz respeito à exposição “Vaz de Carvalho: O Centenário”, estará patente e aberta ao público entre os dias 20 de maio e 17 de junho.