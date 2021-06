Dia do Ambiente: alunos de Boticas escrevem mensagens de boas práticas ambientais

De modo a assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora anualmente a 5 de junho, a equipa de Enriquecimento Curricular do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, desafiou os alunos do 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro a escreverem uma mensagem sobre boas práticas ambientais.

As mensagens escritas foram recolhidas e expostas num placard no Agrupamento Escolar, como forma de sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de se proteger o planeta através de comportamentos amigos do ambiente.