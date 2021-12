Dia do Diploma assinalado no Agrupamento de Escolas de Mesão Frio

No dia 17 de dezembro, decorreu, na escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN), a cerimónia de entrega de diplomas e do Prémio de Mérito Professor António da Natividade, aos alunos finalistas do ano letivo transato – 2020/2021. O ato contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, da Diretora do AEPAN, Aldina Pereira, de membros da Direção, de representantes da Associação de Pais, docentes, encarregados de educação, auxiliares educativos, alunos, e demais entidades convidadas.

A cerimónia do Dia do Diploma teve início com a projeção de um vídeo, com os alunos do 5.ºA e do 5.º B, a cantarem o hino do AEPAN e foi animada com um momento musical e a declamação de um poema.

Após o discurso da Diretora do AEPAN, que felicitou os alunos finalistas e reconheceu o importante papel que a Câmara Municipal de Mesão Frio tem desempenhado na Educação destes alunos, o Presidente da autarquia, Paulo Silva, usou da palavra para felicitar os estudantes, por mais uma etapa conquistada com excelência e garantiu que a autarquia irá aumentar o prémio de mérito, que atualmente é de 100 euros, para 500 euros. Paulo Silva frisou, ainda, que o Município de Mesão Frio estará, cada vez mais disponível, para colaborar com o agrupamento de escolas, no âmbito das competências que lhe foram delegadas e destacou a importância do papel dos encarregados de educação no desempenho escolar profícuo dos seus educandos.

O Prémio de Mérito Prof. António da Natividade, no qual a Câmara Municipal de Mesão Frio contribui com a oferta de 100 euros a cada aluno premiado, foi atribuído ao jovem finalista do Ensino Profissional, Leonel Bernardo, e Luís Martins, do Ensino Regular. Posteriormente serão entregues os prémios de mérito, aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, em data a indicar pelo Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

A Câmara Municipal de Mesão Frio presta o reconhecimento público do mérito destes alunos finalistas, desejando-lhes o maior sucesso ao longo da vida académica, profissional e pessoal.