Dia do Diploma distinguiu melhores alunos do Peso da Régua

Decorreu ontem à tarde, no Auditório Municipal do Peso da Régua, a cerimónia de entrega de Diplomas aos alunos, que no ano letivo 2020/2021, concluíram o ensino secundário regular e profissional com sucesso. Na cerimónia foi ainda distinguido o melhor aluno do ensino secundário regular, o melhor aluno do ensino secundário profissional, bem como o melhor aluno da disciplina de Português do 9.º e 12.º ano.

A cerimónia contou a presença de Salvador da Costa Ferreira, Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, que frisou aos alunos que dispõem de armas para conquistar o mundo, deixando-lhes o repto para serem Professores.

Por sua vez, Paulo Guedes, Presidente do Conselho-Geral do Agrupamento sublinhou que a cerimónia cumpre o propósito de valorizar a dedicação e o trabalho dos alunos. José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, reafirmou o compromisso do Executivo Municipal com a Educação, no sentido de continuar a garantir condições de aprendizagem, que potenciem um percurso académico de sucesso. O Presidente da Câmara Municipal destacou a importância do trabalho tripartido – Pais, Escola e Autarquia, como condição essencial para o sucesso individual e coletivo dos alunos. O Autarca deixou claro que a sorte dá muito trabalho e que, por isso, espera que tenham muito trabalho e, sobretudo, que sejam muito felizes, porque a felicidade deles será também, a felicidade dos que partilham o seu percurso. A Câmara Municipal do Peso da Régua felicita os jovens que concluíram esta etapa, fazendo votos de que o êxito alcançado até agora seja prenúncio de um futuro de sucesso.