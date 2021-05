Dia do Diploma no Peso da Régua: alunos do secundário distinguidos

O Auditório Municipal do Peso da Régua voltou a abrir portas à celebração do sucesso dos alunos do ensino secundário regular e profissional, que concluíram esta fase do percurso académico no ano letivo 2019/2020.

Na cerimónia foram distinguidos os melhores alunos do 9.º ano de escolaridade a Português, nos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020 e o melhor aluno do 12.º ano à mesma disciplina, no ano letivo 2018/2019. A pandemia Covid-19 levou a que a celebração do êxito destes alunos apenas agora fosse cumprida.

A cerimónia contou com a presença de Salvador da Costa Ferreira, Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, que se dirigiu aos alunos como os Homens de hoje e de amanhã, deixando-lhes o desafio para que sejam Professores. Ao desejar-lhes sucesso, o Diretor do Agrupamento de Escolas acrescentou que não basta ter sorte na vida, é preciso trabalhar.

Mónica Valente, Adjunta do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, trouxe uma mensagem de reconhecimento e de esperança. A palavra de reconhecimento foi dirigida aos pais e aos professores pelo papel cumprido ao longo do percurso académico destes alunos. A estes pediu para colocarem o melhor de si naquilo que fazem, na expetativa de que o futuro trará a recompensa. Mónica Valente deixou-lhes ainda uma palavra de incentivo, pedindo-lhes para não desistirem diante das dificuldades.

A Câmara Municipal reassume o compromisso de continuar a trabalhar em prol de um ensino de referência em Peso da Régua, com igualdades de oportunidades para os alunos, num contributo efetivo para que cresçam felizes, capazes de dar o melhor de si ao mundo.