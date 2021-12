Dia do Município de Mesão Frio assinalado com eventos culturais e homenagens

No âmbito das comemorações do Dia do Município, 30 de novembro, Mesão Frio assinalou a efeméride com um conjunto de ações dignas de louvor: uma sessão solene, que decorreu no Auditório Municipal e a inauguração de duas exposições de pintura e artes plásticas. O dia de feriado municipal, em que Mesão Frio comemorou 869 anos de atribuição do seu foral, marcaria, também, o arranque da centenária Feira Anual de Santo André, que este ano foi cancelada, de modo a acautelar a saúde pública, face ao cenário pandémico vivido e ao resultante estado de calamidade.



Na sessão solene, a mesa de honra foi composta pelo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, pelo Presidente da Assembleia Municipal de Mesão Frio, Carlos Silva e pelos convidados, Ana Sousa, professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciada em História e investigadora com várias publicações nas áreas de Iconografia, Arte dos Metais e Arte Medieval e Moderna e por Manuel Igreja, licenciado em História, autor de artigos de opinião, crónicas e contos e de diversos livros sobre instituições e personalidades durienses.



O programa municipal foi assinalado de forma simbólica, com a realização da cerimónia solene, que iniciou com duas alocuções culturais, designadamente: a palestra «A iconografia de Santo André», apresentada por Ana Cristina Sousa, que elucidou a plateia sobre quem foi Santo André, essa figura canónica que acompanha a vida social de Mesão Frio desde tempos imemoriais e o que significam os objetos que a sua representação ostenta. Por seu turno, Manuel Igreja apresentou a palestra «Douro Vinhateiro: uma obra humana», partilhando as suas memórias e os seus conhecimentos sobre a região duriense e a marca humana na construção da paisagem património mundial.



As comemorações tiveram o seu momento alto, com a homenagem a um conjunto de colaboradores que há 40 anos ou mais trabalham na Câmara Municipal de Mesão Frio e que dedicaram uma grande parte da sua vida a esta entidade. De uma forma simbólica mas, sobretudo, muito agradecida, foram homenageados os funcionários: Ana Silva – Coordenadora técnica com 43 anos de serviço; Ana Luísa Machado – Assistente Técnica com 41 anos de serviço; Isaías Nazário – Assistente Técnico com 40 anos de serviço; António Félix – Assistente Técnico com 43 anos de serviço; Egas Correia – Encarregado Operacional com 44 anos de serviço; Isaltina Leonardo – Assistente Operacional com 41 anos de serviço; Manuel Barros – Assistente Operacional com 40 anos de serviço e Narciso Gonçalves – Assistente Operacional com 40 anos de serviço.



O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, usou da palavra para referir que “o Município de Mesão Frio foi obrigado a cancelar grande parte da Feira Anual de Santo André. Queríamos fazer deste evento o grande ponto de reencontro de toda a comunidade mesão-friense e de todos os que nos visitam, mas as diretivas emanadas pelo Governo condicionaram fortemente esta nossa intenção. De qualquer forma, não condicionam a nossa vontade e tão breve quanto possível, levaremos a cabo as celebrações que Mesão Frio merece.”, justificou, dando conta de que todas as atuações e eventos que estavam previstos serão reagendados e enquadrados noutras em festividades: “Mesão Frio irá voltar a reunir-se em festa, assim que for possível. Concluiu, agradecendo aos palestrantes e convidados.”

O edil dirigiu ainda, uma palavra de apreço aos colaboradores homenageados, reconhecendo de forma muito grata, o valor do contributo que cada um presta.

Após a sessão solene e já nas instalações da Junta de Freguesia de Mesão Frio-Santo André, seguiu-se a abertura da Exposição de pintura, do conterrâneo Luís Cortez, intitulada «Fragmentos de Existência», que exibe um acervo de pinturas em tela, desde paisagens, rostos até à arte abstrata.

O Dia do Município terminou pelas 17 horas, na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, com a abertura da exposição de artes plásticas «Sentir o Douro: Cores e Modulação», da autora natural de Barcelos, Isabel Babo, licenciada em Artes Plásticas-Escultura e Mestre em escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

