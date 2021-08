Dia do Município e do Emigrante celebrado em Ribeira de Pena

O feriado municipal de Ribeira de Pena foi o escolhido pela Câmara Municipal para distinguir personalidades cujo percurso de vida e ações em diversas áreas, considerou prestigiantes para Ribeira de Pena e que, em função disso, são meritórias da homenagem e reconhecimento, através da atribuição de Medalhas de Mérito Municipal.

Assim, no dia 16 de agosto, assinalou-se o Dia do Município e o dia do Emigrante, de modo a homenagear também os nossos emigrantes, que tão importantes são para nós, com uma sessão solene, na Praça do Município, com o reconhecimento de personalidades da terra.

Foram eles o Dr. Manuel Vaz de Carvalho, o Dr. Domingos Gomes, Flávio Meireles, a empresa SOCORPENA Construções e Obras Públicas LDA, a Corporação de Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, Corporação de Bombeiros Voluntários de Cerva e a Santa Casa da Misericórdia de Cerva e por último a Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena.

A comemoração incluiu um momento musical “Fado ao Povo” e um espetáculo de vídeo mapping.

A cerimónia foi testemunhada pelos membros do executivo municipal, assembleia municipal, presidentes das Juntas de Freguesia, assim como representantes das várias instituições e empresas locais e forças políticas municipais, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas – Fernando Queiroga, o Presidente da Câmara Municipal de Montalegre- Orlando Alves e o Deputado Luís Ramos do Partido Social Democrata e o Deputado Francisco Rocha do Partido Socialista, deputados do Distrito de Vila Real.

O evento decorreu de acordo com as normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS).