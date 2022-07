Dia dos avós de Sabrosa comemorado na Quinta da Malafaia

O evento comemorativo do dia dos avós aconteceu na passada sexta-feira, com o município a levar os seus avós ao arraial da Quinta da Malafaia.

No evento participaram cerca de 680 avós do concelho de Sabrosa, distribuídos por 13 autocarros, que rumaram para a Quinta da Malafaia e passaram um dia em festa. Depois de um almoço convívio, vários foram os momentos de alegria, num arraial onde imperou a música, a dança e muita animação. Os avós do concelho participaram ainda nas marchas populares e as festividades terminaram com um lanche e com a largada de balões.

Nas comemorações a Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, referiu que os avós “significam amor, dádiva, entrega, e significam o pilar da nossa sociedade” agradecendo desta forma a presença de cada um e desejando um feliz dia a todos.

Depois de dois anos de pandemia e de distanciamento, esta foi a melhor maneira de celebrar um dia tão importante, regressando a casa com o sentimento de dever cumprido.