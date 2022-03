Dia Internacional da Água: Vila Real promove campanha nas escolas

O Município de Vila Real, através do Centro de Ciência de Vila de Real, promove entre os dias 14 a 25 de março, uma campanha de sensibilização sobre o uso responsável da água, um recurso natural de elevado valor para a sustentabilidade do planeta. Esta iniciativa, que surge no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!” e da sua missão para a Educação Ambiental, consiste na realização de um conjunto alargado de jogos, debates e atividades sobre o tema, tendo como público-alvo as turmas do 4º ano da rede escolar do concelho.

Não descurando a previsão de seca para o corrente ano e a necessidade que esta seja uma campanha alargada ao público em geral e/ou para outros grupos de alunos/as que estejam interessados/as em participar, o Centro de Ciência promoverá, no Dia Internacional da Água, a 22 de março, um dia aberto, com a realização de várias oficinas e atividades, todas elas direcionadas para a valorização do recurso da água, enquadradas com a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 – Água potável e saneamento, procurando “melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo para metade a proporção de águas residuais não-tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização, a nível global”.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.