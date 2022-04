Dia Internacional da Atividade Física assinalado em Mondim de Basto

O Município de Mondim de Basto assinalou o Dia Internacional da Atividade Física com os alunos do 1º ciclo do concelho e com os seniores que frequentam os núcleos do Centro Desportivo Municipal.

Com as crianças da Escola EB1 de Vilarinho e do Centro Escolar foi dinamizada uma caminhada até à Ecopista do Tâmega, com passagem na antiga Estação de Caminhos de Ferro de Mondim de Basto.

O percurso desta caminhada teve início no Centro Escolar Mondim Oeste e contemplou a passagem pelas duas pontes que ligam as duas margens do Rio Tâmega.

Despertar o interesse das crianças e jovens para a importância da atividade física, incutindo-lhes hábitos de vida saudáveis, foi o objetivo desta iniciativa.

Para assinalar a data com a população mais idosa, os técnicos do Centro Desportivo Municipal promoveram um encontro-convívio de Boccia, lembrando que a atividade física pode ser adaptada à idade e condição física dos seus praticantes, resultando numa mais-valia para a sua qualidade de vida.