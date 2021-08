Dia Internacional da Juventude assinalado em Mesão Frio

Ontem, dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, ofereceu entrada gratuita no acesso à piscina municipal descoberta, durante todo o dia, para jovens com idades dos 12 aos 29 anos, associando-se, desta forma, às comemorações do Dia Internacional da Juventude.

A efeméride foi instaurada após resolução da Assembleia Geral da ONU, em 1999, e visa realçar a importância da juventude para o progresso da sociedade e na realização do desenvolvimento sustentável.

Face à atual situação pandémica, a iniciativa foi planeada e desenvolvida de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde, pelo que a lotação do espaço foi limitada.