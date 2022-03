Dia Internacional da Proteção Civil assinalado em Mondim de Basto

Nos dias 2 e 3 de março, os Serviços Municipais de Proteção Civil de Mondim de Basto desenvolveram um conjunto de ações que pretenderam assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, junto da comunidade Mondinense.

Os alunos da Escola Básica e Secundária puderam conhecer os dispositivos disponíveis no concelho, através da exposição de Agentes de Proteção Civil, Viaturas e Equipamentos.

No dia 3 de março, que coincidiu com o dia de Feira Municipal, e numa ação mais alargada que envolveu os técnicos do Gabinete de Proteção Civil, do Gabinete Técnico Florestal, os Sapadores Florestais, a Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR e os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, foram promovidas ações de sensibilização da campanha Floresta Segura 2022.

Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, compete aos agentes de proteção civil intervir em situações de acidente grave ou catástrofe, suscetíveis de afetar pessoas, os seus bens ou o ambiente. Contudo, as atividades de proteção civil devem reger-se pelos princípios da prevenção e precaução, e estas ações são importantes para sensibilizar a população para a adoção de comportamentos responsáveis.