Dia Internacional das Floresta celebrado em Ribeira de Pena

O Dia Internacional das Florestas foi celebrado em Ribeira de Pena, no dia 21 de março, sob o lema “Florestas, consumo e produção sustentáveis”.

Este dia foi assinalado com a plantação de mais de uma centena de árvores, no Parque Florestal de Lamelas. Carvalhos, vidoeiros e nogueiras foram algumas das espécies plantadas pelos representantes das várias entidades. A iniciativa partiu do Posto de Intervenção de Proteção e Socorro de Ribeira de Pena (UEPS- GNR) e foi apoiada pelo Município de Ribeira de Pena, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Ainda no âmbito desta temática, os alunos do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena visitaram o Parque Ambiental do Bucheiro onde tiveram a oportunidade de participar em ações de sementeira e plantação relacionadas com o cultivo de horta e plantas aromáticas.