Dia Internacional do Livro Infantil Assinalado no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus

No passado dia 4 de abril, o Pelouro de Educação e Ensino da Câmara Municipal de Vila Real, através da Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso, assinalou o Dia Internacional do Livro Infantil junto de mais de duas centenas de alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus.

Esta atividade teve como objetivo acompanhar o trabalho dos docentes e das Bibliotecas Escolares na promoção de hábitos de leitura assídua junto das alunas e dos alunos mais novos, sensibilizando os mesmos para a importância da criação e perpetuação deste hábito, pois alunas e alunos que leem serão adultas e adultos que questionam, que participam e que intervêm.

Através de duas sessões de Contos Populares, dinamizadas pelos Contos dos Montes, duas contadoras de histórias levaram aventuras em contos e lendas inspiradas na narração oral da região de Trás-os-Montes e Alto Douro e mais além, partilhando um mundo de peripécias, que são diferentes de cada vez que a mala encantada se abre.

Antes da mala abrir a coordenadora da equipa convidou os participantes a refletirem sobre a importância da temática e foi com muita satisfação que a equipa e docentes presentes, ouviram por parte dos discentes que a leitura aprimora a capacidade interpretativa, estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos.

Não houve dúvidas de que ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico, e amplia a habilidade na escrita, pois a leitura permite conhecer mundos reais e fictícios, permite viajar e sonhar.

GM da CMVR