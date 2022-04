Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalado em Santa Marta de Penaguião

É sempre importante dar valor ao património cultural que nos rodeia, e foi com esse objetivo que a autarquia de Santa Marta de Penaguião não quis deixar de assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia de ontem, 18 de abril.

Ao longo do dia foram feitas várias publicações digitais dando a conhecer todos os monumentos concelhios classificados na Direção Geral do Património Cultural como Imóveis de Interesse Público.

Para além disso, num desafio lançado pela autarquia, as quatro IPSS do concelho foram desafiadas a participar numa ação junto ao Pelourinho, monumento classificado como Imóvel de Interesse Público desde 11 outubro de 1993.

Com muita boa disposição, os idosos do Centro Social e Paroquial de Santa Eulália da Cumieira, do Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos, da Fundação Dr. Carneiro Mesquita e da Fundação Luís Vicente desenharam ao longo da semana réplicas do monumento em questão em fitas decorativas, colocando-as no dia de ontem a embelezar e a dar cor ao espaço circundante do Pelourinho.

GC da CM de Santa Marta de Penaguião