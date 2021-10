Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza assinado em Mesão Frio

Sob a égide do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, assinalado anualmente a 17 de outubro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G Porta D’Ouro, proporcionaram um evento, hoje, dia 15 de outubro, no Centro Escolar de Mesão Frio, para explorar a temática sobre a desigualdade social, junto dos alunos do 4.º ano, do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

Com o objetivo de despoletar a discussão acerca da desigualdade social, foi distribuído um lanche distinto a cada criança, conduzindo-as a refletir sobre a injustiça de serem tratadas de modo diferenciado.

Posteriormente foi exibido o filme «Maria Liberdade», produzido pelo Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN Portugal, com o propósito de sensibilizar as crianças, através desta história infantil, para questões como a pobreza, as desigualdades, as injustiças, as discriminações e as exclusões sociais.

Depois da visualização do filme, as crianças foram desafiadas a descrever a desigualdade social, numa só palavra e a apresentar soluções, para juntos erradicarmos a desigualdade social. Foi ainda oferecido a cada criança o livro «Maria Liberdade».

A sessão contou com o apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio e do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e terminou com um lanche partilhado entre todos, com os alimentos que cada criança trouxe de casa, na sua lancheira e com um bolo confecionado pela Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio.

A CPCJ e o CLDS ofereceram, desta forma, um espaço de partilha e deixaram patente a importância de se estabelecer empatia pelo outro e a responsabilidade de todos nesta luta.