Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza assinalado em Sabrosa

As comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, anualmente celebrado a dia 17 de outubro, irão ser assinaladas no município de Sabrosa com a realização da tertúlia “À conversa sobre famílias e comunidades”, agendada para dia 21 de outubro, no Auditório Municipal.

A sessão de abertura acontece pelas 14h15, com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, com a Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral do Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN PT, e com a Fundação Patronato de Santo António. Pelas 14h30, terá início a tertúlia “À conversa sobre famílias e comunidades”, com a participação de Sónia Araújo e Joana Sá Lemos e com a moderação de Catarina Oliveira, Responsável Técnica do Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN PT, numa conversa reflexiva sobre a vida pós-pandemia no âmbito das questões relacionadas com as famílias, a parentalidade, as relações sociais, o isolamento e solidão e as relações comunitárias particularmente a comunidade interinstitucional partindo das dificuldades e encontrando pontes para o futuro. Pelas 16h00 será proporcionado um Coffe-Break a todos os presentes prosseguindo o evento às 16h30 com uma performance pela Filandorra – Teatro do Nordeste.