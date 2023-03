Dia Mundial da Árvore assinalado em Boticas 

A Câmara Municipal de Boticas, através do Gabinete Técnico Florestal (GTF), em colaboração com o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), assinalou esta terça-feira, dia 21 de março, o Dia Mundial da Árvore e da Floresta com a plantação de vários exemplares de carvalhos e sobreiros nas imediações do Agrupamento Escolar e do BNB.

Durante a manhã, as crianças dos 1º e 2º ciclos plantaram, com ajuda dos professores e dos Sapadores Florestais Municipais, uma árvore por turma, junto ao campo de jogos.

Por sua vez, no período da tarde os alunos do 3º ciclo plantaram individualmente exemplares destas espécies autóctones no Boticas Parque.

A iniciativa contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, e além de assinalar a data serviu também para sensibilizar a comunidade escolar para a importância da proteção das florestas e da preservação do meio ambiente.

GC CM