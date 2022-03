Dia Mundial da Árvore e da Floresta assinalado em Alijó

O Município de Alijó assinalou hoje o Dia Mundial da Árvore e da Floresta no Centro Escolar de Alijó, tendo convidado os alunos para plantar várias árvores na zona de recreio. Esta iniciativa permitiu inspirar as crianças a fazer mais e melhor pelo meio ambiente e sensibilizá-las para a importância da floresta no equilíbrio ambiental e ecológico, bem como na manutenção da vida no planeta.

O Município agradece o contributo de todas as crianças, professores e colaboradores do Centro Escolar nesta ação de educação ambiental.