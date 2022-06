Dia Mundial da Criança assinalado em Boticas

A Câmara Municipal de Boticas, através dos projetos Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS 4G “Boticas ComVida” e Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, assinalou esta quarta-feira, dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança com atividades direcionadas para as crianças do Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB) e para os alunos do 1º e 2º ciclos dos Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

As incitativas decorreram ao longo de todo o dia no Pavilhão Multiusos de Boticas e permitiram aos mais jovens comemorarem o seu dia de forma diferente e bem animada, com pinturas faciais, insufláveis, momentos musicais, pipocas e algodão doce, sessões fotográficas, largadas de balões e ainda um espetáculo de ilusionismo encetado pela dupla de mágicos Guto e Chris.

Além disso, as crianças tiveram direito a um pequeno lanche e foram surpreendidas com brindes alusivos à ocasião, nomeadamente um boné e uma mochila com lápis de cor, entregues pela Vereadora da Educação, Isabel Torres, que também marcou presença nas comemorações do Dia Mundial da Criança.