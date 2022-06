Dia Mundial da Criança comemorado em Mondim de Basto

Em Mondim de Basto celebrou-se o Dia Mundial da Criança com muita energia e diversão.

A autarquia promoveu, ao longo de todo o dia, diversas atividades lúdicas que envolveram cerca de 500 crianças do ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclos do concelho.

O polidesportivo da Reta da Pena foi palco de momentos de grande animação com música, dança, pinturas faciais, jogos com letras e os sempre apetecíveis insufláveis.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira e a Vereadora Carla Silva partilharam estes momentos com as crianças Mondinenses, tendo-lhes transmitido o orgulho de os ver crescer felizes e o empenho da autarquia em proporcionar-lhes as melhores condições de formação, de habitação e de vida.

Todas as crianças levaram como recordação uma garrafa reutilizável com a mensagem “+crianças, + futuro”, simbolizando a importância que as crianças desempenham para o futuro do concelho e da comunidade.