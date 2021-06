Dia Mundial da Criança comemorado em Sabrosa

O Município de Sabrosa comemorou o Dia Mundial da Criança 2021 com um programa de atividades lúdicas e didáticas destinadas a todos os alunos do Pré-Escolar e 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa, onde as preocupações ambientais estiveram em destaque.

Com base nas últimas diretivas do Observatório de Desenvolvimento Sustentável do Planeta, a Câmara Municipal de Sabrosa, com a participação do Projeto Reeducar+, dinamizou um programa de atividades que contemplou a realização das “Olimpíadas da Cidadania e Património”, para os 3.ºs e 4.ºs anos de escolaridade, e de vários jogos na Exposição “Os Locais e Culturas de Magalhães”, no BB King Parque, para os alunos do pré-escolar e 1.ºs e 2.ºs anos, onde estiveram presentes, entre outras, as temáticas da alimentação saudável e da reciclagem.

Para além das atividades proporcionadas, as crianças foram também presenteadas com a oferta de um kit com presentes, que incluiu um papagaio de papel e um saco de pintar personalizados e outras ofertas simbólicas.

Todas as atividades foram realizadas cumprindo as regras de saúde e higiene decretadas pela DGS e que estão atualmente em vigor.