Dia Mundial da Terra assinalado com apresentação do projeto “Escola com Aromas”

O Dia Mundial da Terra, comemorado a 22 de abril, foi a data escolhida pelo município de Vila Real para lançar o projeto “Escola com Aromas”. O primeiro passo desta iniciativa municipal aconteceu na escola Diogo Cão com a plantação simbólica de algumas espécies de ervas aromáticas. No dia 23 de abril foi a vez da escola Nuclisol Jean Piaget receber a visita da vereadora do Ambiente, Mafalda Vaz de Carvalho que, na companhia de alguns técnicos da autarquia, apresentou esta iniciativa ambiental à comunidade educativa. No decorrer destas duas visitas foram também hasteadas as respetivas bandeiras Eco-Escolas, a 19ª da escola Diogo Cão e 6ª da escola Nuclisol Jean Piageat, momento testemunhado também pelo vereador da Educação, José Maria Magalhães.

Com o intuito de uma reaproximação dos serviços do ambiente do município de Vila Real, em particular do Centro de Ciência, às Eco-Escolas, depois de um período de interregno forçado devido à pandemia de Covid-19, foi criado o projeto ESCOLA COM AROMAS que consiste na criação/recuperação de pequenos espaços exteriores das escolas do Concelho que serão repovoados com plantas aromáticas. Os técnicos do município de Vila Real estarão disponíveis para apoiar as escolas através da disponibilização das plantas aromáticas, de ferramentas de trabalho, partilha de conhecimentos e de boas-práticas e desenvolvimento de ações para promover uma aprendizagem mais enriquecedora dentro e fora da sala de aula, fomentando a pertença e a corresponsabilização nos cuidados a ter com este tipo de cultura por parte da comunidade escolar.

Esta iniciativa vai continuar o seu périplo pelo concelho levando aromas a todas as escolas, numa missão de divulgação ambiental, com rigoroso cumprimento das regras garantindo experiências educativas seguras.