Dia Mundial da Terra assinalado em Vila Real com plantação de árvores

Este ano, como forma de assinalar o Dia Mundial da Terra, o Município de Vila Real através dos Serviços de Ambiente, aceitou o desafio da turma do 3ºano da Escola Nuclisol-Jean Piaget de Vila Real e cedeu-lhes uma árvore, um Carvalho Europeu, que foi plantada nos jardins daquele estabelecimento de educação e ensino. Esta plantação, que a Professora Fernanda Cardoso tem o hábito de fazer com as turmas que leciona, foi feita em conjunto pelos/as alunos/as, professora e auxiliar de sala e pelos/as técnicos do Município de Vila Real.

Apesar das condições climatéricas nada favoráveis a atividades ao ar livre, este grupo não se demoveu de assinalar este dia. Assim, após um breve debate sobre a espécie e a sustentabilidade do nosso planeta, procedeu-se à plantação da árvore que ficará naquela escola como testemunho de um ato singelo, mas de enorme significado para o planeta.