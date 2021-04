Dia Mundial do Livro assinalado em Mesão Frio

Celebra-se anualmente, a 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. A Biblioteca Municipal de Mesão Frio, enquanto um dos agentes primários da promoção do livro e da leitura, para assinalar esta efeméride, realizou, nas suas instalações, um evento dirigido às crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

O evento decorreu durante a tarde e pautou-se por duas sessões de apresentação do conto musical, «O soldado João», obra literária da autoria da escritora, Maria Luísa Duclas Soares, que foi narrada pela contadora de histórias, Ana Esteves e animada, musicalmente, por Lúcia Barbosa. A dupla empolgou as dezenas de crianças que, com toda a atenção, ouviram a narrativa e entoaram as canções alusivas ao conto.No final de cada sessão, a Biblioteca Municipal ofereceu marcadores de livros e proporcionou dois atelieres de expressão plástica, nos quais, as crianças realizaram trabalhos alusivos à obra exibida e um estendal de exposição dos mesmos. As crianças viajaram, assim, no universo literário da fantasia e foram conduzidas a reconhecerem o valor do livro como fonte de conhecimento e de cultura.