Dia Mundial do Livro celebrado em Alijó com “Semana da Leitura”

O Município de Alijó, através da Biblioteca Municipal, dinamizou a “Semana da Leitura” nos Jardins-de-Infância de Alijó, Pegarinhos, Pinhão, Sanfins do Douro, Vilar de Maçada e Vilarinho de Cotas.

Durante toda a semana, a equipa da Biblioteca percorreu os Jardins-de-Infância, onde leu lengalengas e trava-línguas a todas as crianças. A iniciativa terminou no passado dia 23 de abril, com a celebração do Dia Mundial do Livro.

As crianças dos Jardins-de-Infância ouviram as obras “O Som das Lengalengas” e “Uma História de Dedos”, de Luísa Ducla Soares, “Trava-línguas”, de Luísa Costa Gomes, e “Travalengas”, de José Dias Pires. A iniciativa teve como objetivo incentivar o contacto com os livros e divulgar a importância da leitura regular.