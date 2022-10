Dia Mundial do Turismo: Colóquio “Repensar o Futuro” e Oficinas Pedagógicas

O Colóquio “Repensar o Turismo”, organizado pelo Município de Alijó, juntou ontem, 27 de setembro, vários empresários e empreendedores do setor que deram o seu testemunho sobre os diferentes segmentos de oferta que representam e apontaram caminhos para o futuro do Turismo no nosso Concelho. Durante a manhã, decorreram as Oficinas Pedagógicas “Da Sala de Aula para o Património Turístico” com alunos do Ensino Profissional.

O Município de Alijó agradece aos oradores Jorge Serôdio Borges, da Wine and Soul, Alberto Tapada, investigador e empreendedor turístico, Luísa Heleno, da Casa d’Arcã, e Carlos Monteiro, da CM Tour, por todos os contributos que enriqueceram esta iniciativa, assim como a participação dos alunos e professores do Ensino Profissional e de todos os empresários e operadores turísticos que marcaram presença.