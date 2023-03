Diferentes gerações da Misericórdia de Lamego dão as boas-vindas à Primavera

A Misericórdia de Lamego promoveu um encontro intergeracional para dar as boas-vindas à Primavera, a estação do ano em que a Natureza ganha novas cores e se torna mais bela.

O intercâmbio fortaleceu os vínculos emocionais entre as crianças do jardim de infância e os utentes do Lar de Arneirós, culminando com a plantação simbólica de algumas árvores.



Durante este encontro, realizado no Dia Mundial da Árvore, os mais pequenos adquiriram novos saberes, enquanto que os idosos exercitaram a memória e partilharam histórias de outros tempos. Todos juntos plantaram, cuidadosamente, algumas árvores jovens na terra e deram-lhes a primeira água.

O conhecimento acumulado pelas gerações antigas foi, assim, oferecido aos mais novos.

A Misericórdia de Lamego organiza regularmente encontros intergeracionais para promover valores de partilha e solidariedade e consciencializar para a importância do envelhecimento ativo.

GC SCM