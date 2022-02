Diocese de Vila Real: começou a preparação da Jornada Mundial da Juventude

«Todos vão ouvir a nossa voz,/ Levantemos os braços, há pressa no ar», cantamos no hino das Jornadas Mundiais da Juventude que se realizarão na cidade de Lisboa em agosto de 2023. Foi com este intuito que no dia 29 de janeiro o COD (comité organizador diocesano) se encontrou, em Vila Pouca de Aguiar, com os delegados de cada arciprestado porque, de facto, é urgente que a mensagem chegue a todos os jovens da nossa Diocese, a fim de que as Jornadas comecem a ser preparadas o mais rapidamente possível.

Como diria o Papa Bento XVI, as Jornadas Mundiais da Juventude são um «medicamento contra o cansaço da fé». Assim sendo, constituem para todos nós, mas em especial para os jovens, uma grande oportunidade no sentido de se aproximarem ou reaproximarem da Igreja! Tomemos consciência disso porque não podemos perder esta chance…

Quanto ao encontro, o primeiro realizado, teve como objetivo principal que todos se conhecessem a fim de que, daqui em diante, à medida que vão chegando as informações, possamos trabalhar como uma equipa na qual todos participem ativamente. Para além disso, houve tempo para escutar alguns testemunhos de quem já participou quer nas Jornadas, quer nos Dias nas Dioceses, estes que são os dias que antecedem a ida para Lisboa, nos quais poderemos receber jovens vindos de qualquer parte do mundo. Por fim, foram partilhadas algumas informações importantes como, por exemplo, a peregrinação dos símbolos das Jornadas pela nossa Diocese que ocorrerá em Setembro deste ano.

O pontapé de saída está dado. Agora, é preciso continuar esta caminhada e fazer como Maria que se levantou e partiu apressadamente (Lc 1,39) porque 2023 chega rápido e queremos estar preparados!

Miguel Santos