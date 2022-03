Diocese de Vila Real em Caminhada Sinodal

Na última semana, os conselhos diocesanos de participação debruçaram-se sobre as questões indicadas para a fase de escuta das dioceses que estamos a viver em ordem ao próximo Sínodo dos Bispos. O Conselho Presbiteral reuniu na quarta-feira, dia 16, e o Conselho Pastoral no sábado, dia 19.

O Senhor Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, na introdução aos trabalhos, referiu-se ao processo Sinodal como uma oportunidade de renovação da própria Igreja local e apresentou as expressões sinodais lançadas pelo Papa Francisco – participação, comunhão e missão – como centrais no entender deste processo. Os dois organismos diocesanos vão fazendo o seu processo nestes momentos de encontro e de diálogo com a consciência de caminhar juntos,

No decorrer dos trabalhos de partilha, os conselheiros tiveram quatro núcleos temáticos a orientar a reflexão: companheiros de viagem; o ouvir; dialogar na Igreja e sociedade; e autoridade e participação. Ressaltou-se a necessidade de desenvolver na Igreja uma cultura de encontro e diálogo que começa na capacidade de ouvir a todos, clero e leigos, os que se sentem dentro e os que se consideram fora da Igreja, bem como fortalecer o sentido de comunhão, de comunidade e de diocese como Igreja local.

Os leigos, no Conselho Pastoral, fizeram sentir a necessidade de caminhar juntos com os mais idosos, com as crianças e os jovens, e ouvir os mais afastados em ordem a uma Igreja mais inclusiva e acolhedora.

O processo sinodal na Diocese está a decorrer com muito empenho de todos, desde as pequenas comunidades e paróquias aos arciprestados, secretariados e movimentos, havendo também uma boa participação nos inquéritos on-line.

Padre João Curralejo