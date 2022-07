Diocese de Vila Real em contagem decrescente para as Jornadas Mundiais da Juventude

No passado dia 23 de julho realizou-se a iniciativa “Km11”, dinamizada pelas várias dioceses da zona norte do nosso país. Esta iniciativa teve como principal objectivo marcar a preparação dos jovens a um ano em contagem decrescente para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, que se realizam de 1 a 6 de agosto do próximo ano.

Na Diocese de Vila Real, os jovens congregaram-se na cidade de Chaves, no Jardim Público da cidade, durante a tarde e noite deste sábado em convívio e comunhão, numa caminhada de fé e amor, onde foram vários os momentos de união, confraternização e conhecimento entre grupos.

Deu-se início à atividade com diversas dinâmicas organizadas pelos grupos de jovens e escuteiros presentes, um momento de partilha de conhecimentos, bem como experiências alegres e dinâmicas. Mais tarde houve um lanche partilhado, para assim continuarmos a atividade e oração que se realizou em todas as dioceses da zona norte, à mesma hora.

A oração desta iniciativa das dioceses do Norte e o próprio nome (Km11) centrou-se no episódio dos discípulos de Emaús, no Evangelho de S. Lucas, cap. 24, e na experiência dos dois discípulos que se encontram com Jesus no caminho para uma aldeia chamada Emaús (que ficava a 11 km de Jerusalém), com Ele conversam, reconhecem-no no “partir o pão” e voltaram a Jerusalém par anunciar aos outros a ressurreição. Esta experiência também os jovens de hoje são convidados a fazer: encontrar-se com o ressuscitado e levar o anúncio que o papa tem lançado a todos “Ele vive e quer-te vivo”.

Seguiu-se pela noite dentro uma festa jovem, com muita música e animação, contando com as diversas canções do quotidiano, despertando assim o espírito de júbilo, harmonizando o corpo com a mente, numa manifestação do espírito jovem.

Apesar desta atividade ser uma preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude 2023, a perspetiva é que ela fique para depois da JMJ, e congregue os jovens da diocese de Vila Real, numa espécie de mini jornada, relembrando e revivendo a experiência que existirá nas JMJ2023.

COD Vila Real