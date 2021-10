Diocese de Vila Real: Encontro Diocesano do Catequista

Na manhã do dia 5 de outubro realizou-se, através da plataforma digital Zoom, o Encontro Diocesano do Catequista, promovido pelo Secretariado Diocesano da Catequese de Vila Real.

Cerca de aproximadamente cento e sessenta catequistas refletiram, ao longo da manhã, sobre o tema «Catequista e Missão», lema escolhido pelo Secretariado Diocesano para este dia.

Sob a Presidência do Sr. Bispo, a sessão contou com a palestra do Padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto.

D. António Augusto agradeceu aos catequistas o seu esforço, empenho e criatividade nestes tempos de pandemia e solicitou uma renovada energia neste início de ano pastoral. Apontou as perspetivas de fundo para a diocese neste ano: ano jubilar da diocese, ano de júbilo no qual os catequistas têm lugar prioritário – todos os catequistas estão chamados a tomar parte em todos os eventos; o lema para este ano «Permanecer unidos a Cristo»– os catequistas têm de fortalecer esta ligação a Cristo e ajudar o catequizando a reforçar esta ligação a Cristo; ano do Sínodo dos Bispos “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” –.

O Padre Sérgio Leal, de uma forma e ativa e dinâmica, conduziu a sua apresentação exortando os catequistas a serem testemunhos de fé. Enfatizou a principal tarefa de todo o catequista: promover o encontro com Cristo, ajudar a gerar no catequizando este encontro com Jesus Cristo; fazer ecoar no mundo a alegria do Evangelho, a alegria do amor, a alegria de ser cristão.

Em modo de reflexão no grande grupo, os catequistas partilharam as suas experiências, quer as dificuldades vivenciadas na sua missão quer as bem-sucedidas experiências pelas quais passaram.

Nesta iniciativa promovida pelo Secretariado Diocesano de Educação Cristã, o seu Diretor, Padre Márcio Martins, encorajou os catequistas e as diversas paróquias da Diocese a prosseguir as catequeses, contribuindo, sempre com rigoroso cuidado e devidas precauções, para a retoma da vida e da formação nas nossas comunidades.

SDEC de Vila Real