Diocese de Vila Real: Faleceu o Padre Alberto Aguieiras

Faleceu no dia 8 de dezembro, na Casa de Santa Marta, em Chaves, o Pe. Alberto de Fontoura Aguieiras.

Nascido em Bobadela, em 23 de abril de 1934, frequentou o Seminário de Vial Real onde fez o curso teológico e foi ordenado na Sé de Vila Real a 19 de Setembro de 1959.

Começou os trabalhos pastorais como vigário cooperador em Chaves e foi nomeado pároco de Anelhe em 1960. No ano seguinte (1961) assume também a paróquia de Vilarinho das Paranheiras e mais tarde (1970) a de Pinho, Boticas. No ano de 1975 transita para as paróquias de Loivos e Valoura e em 1978 acumula a paróquia de Selhariz.

Durante algum tempo (1970 a 1974) foi professor de Religião e Moral em Vidago. Dirigiu o Secretariado da Pastoral dos Ciganos desde 1970 e desde 1978 foi secretário da Fundação Abrigo Berta Montalvão.

Por motivos de saúde, deixou a paróquia de Selhariz, em 2010, e, poucos anos depois as restantes. Recolheu-se à Casa de Santa Marta, das Irmãzinhas dos Anciãos desamparados.

Faleceu com 87 anos de idade e foi a sepultar em Bobadela de Monforte, sua terra natal.