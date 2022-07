Diocese de Vila Real: inaugurada exposição “Crescer com Raízes”

19 de julho foi o dia escolhido para a abertura da exposição “crescer com raízes”, comemorativa do centenário da diocese de Vila Real, presente na entrada do edifício do Seminário de Vila Real.

A concepção foi do pintor Avelino Leite e o grafismo do designer Paulo Araújo e teve o apoio da Câmara Municipal de Vila Real e do Arquivo diocesano.

A coordenação foi da Comissão do Centenário que entregou a organização ao Dr. Manuel Silva Gonçalves a quem coube a apresentação e a orientação da visita às entidades convidadas para o evento.

O anfitrião começou por reconhecer a insistência, a vontade de comunicar e abrir novos horizontes do bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, para que a exposição tivesse acontecido, cuja postura “foi determinante para a mobilização de todos nós que passámos a trabalhar com entusiasmo no sentido de realizar um produto final digno das nossas raízes,” Acrescentou.

A presente exposição não é a história da diocese mas um valioso contributo para ela, mostrando “o quando, o como e onde nascemos, os nossos espaços de vida, de culto, a nossa memória.” Através dela, o visitante pode conhecer melhor as origens, divulgar e valorizar o passado, a memória desta diocese.

É constituída por dois núcleos temáticos: o primeiro ocupa todo o hall de entrada do Seminário e faz a memória da criação da diocese bem como das estruturas fundamentais como a Sé e o Seminário, com documentos, imagens e fotografias. Dá a conhecer melhor os seis bispos diocesanos e mostra a organização eclesiástica

Além da Sé e do Seminário, pode-se ainda observar outros edifícios nascidos nestes 100 anos com destaque para o Paço Episcopal e a Casa do Clero.

O segundo núcleo expositivo inicia na escadaria e termina no salão nobre do Seminário, já no primeiro piso do edifício. Constitui uma pequena mostra de arte sacra, património da residência episcopal (paramentos, imagens, báculos e anéis dos bispos da diocese).

Está aberta ao público no edifício do Seminário de Vila Real, diariamente, de terça-feira a domingo, das 9h30 às 12h30 e das 15h às 19h.

P. João Curralejo