Diocese de Vila Real mobiliza jovens para a Jornada Mundial da Juventude

As dioceses de Portugal estão a mobilizar os seus jovens para a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, no Verão de 2023. Este grande evento, marcado pela primeira vez no nosso país, trará a Portugal milhares de jovens de todo o mundo.

Todos, também os adultos, as famílias e a sociedade, são convidados a acompanhar o percurso de preparação dos jovens rumo às JMJ Lisboa 2023.

Todos os dias 23, o Comité Organizador Diocesano (COD) – Vila Real, convida os jovens, comunidades e famílias a participar num momento de oração, uma atividade que marca o caminho de preparação até à Jornada.

No passado dia 23 de abril, no contexto da Semana de Oração pelas Vocações, os jovens da nossa diocese foram desafiados a uma «Via Lucis», momento de encontro e oração, preparado pelo grupo de Jovens «Jeochua» da paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Vila Real (Arciprestado do Centro I).

Este encontro tornou- se “mais próximo” visto que foi o primeiro momento de oração presencial mas, dado o contexto de pandemia “e para não deixar ninguém de lado”, foi simultaneamente transmitido na plataforma Facebook.

Para além desta atividade mensal, todas as semanas, o Comité Organizador Diocesano (COD) lança um Podcast, partilhado nas rádios locais, para que todos façam parte deste caminho de preparação até à Jornada Mundial da Juventude. Chamamos-lhe “minuto JMJ”. Tem a duração de um a dois minutos e é uma reflexão sobre os temas da Jornada ou da actualidade.

Entretanto, a poucos dias do início de maio, mês de Maria, foi apresentado o terço JMJ Lisboa 2023. Está disponível em três modelos diferentes e vem desafiar os jovens a dar voz a esta expressão da espiritualidade do povo português na sua devoção a Nossa Senhora. Encontra-se à venda na loja online e também é possível fazer encomendas junto do Comité Organizador Diocesano.

Caminhamos juntos, rumo às JMJ Lisboa 2023

Comité Organizador Diocesano (COD) – Vila Real