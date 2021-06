Diocese de Vila Real: ordenação de dois novos padres e três diáconos

No primeiro domingo de julho, dia 4, às 17h, o Seminário e a Diocese de Vila Real vão estar em festa com a ordenação de dois novos padres e três diáconos.

Os novos padres serão o diácono Luís Miguel Lacerda Figueiredo Coutinho, de Moura Morta, concelho de Peso da Régua, Arciprestado do Douro I, e o diácono Marcelo Garganta Rodrigues, de Carva, concelho de Murça, Arciprestado do Douro II.

Os três novos diáconos são o Miguel Ângelo Águeda dos Santos, de Alijó, Arciprestado do Douro II, em estágio pastoral com o Pe. Diogo Martins; o Daniel Pinto Coelho, de Póvoa de Agrações, concelho de Chaves, Arciprestado do Alto Tâmega em estágio pastoral com o Pe. Manuel Queirós, e o João Paulo Cunha Silvino, de Boticas, Arciprestado do Alto Tâmega, em estágio pastoral com o Pe. António Guerreiro.

Este é um grande dia para o Seminário e para a diocese que enriquece e revitaliza o presbitério diocesano.

No contexto da situação pandémica e com as dimensões da Sé, não é possível estar todo o presbitério e comunidades presentes na celebração. Mas o dia é de todos e, por isso, haverá transmissão nos meios digitais para que todos possam viver este dia em comunhão de irmãos.