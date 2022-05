Diocese de Vila Real promoveu Curso de Preparação para o Matrimónio

Decorreu no Santuário de Nossa Senhora de La Salette, em Vila Cova, no passado dia 28 de maio, a sessão de encerramento do Curso de Preparação para o Matrimónio (CPM), que possibilitou à equipa e aos 26 casais partilhar vivências e reflexões sobre o sentido do casamento e da vida em família.

Reunidos todas as sextas-feiras do mês de maio, as cinco primeiras sessões do curso foram realizadas online, formato que reuniu os casais que se preparam, nas próximas semanas, para celebrar o casamento no Arciprestado do Centro I (concelhos de Vila Real e Sabrosa).

As sessões, acompanhadas pelo assistente padre João Curralejo e pelo responsável do Secretariado da Pastoral Familiar, padre Manuel Queirós, tiveram como mote os temas “Uma comunidade de amor”, “Nova situação – Novas exigências”, “Diálogo e gestos de amor”, “A fecundidade do casal”, “O Sacramento do Matrimónio” e “O amor ao longo da vida”.

As intervenções dos noivos participantes, que expressaram os seus pontos de vista sobre os temas propostos, denotaram o entusiasmo e a sobriedade com que se preparam para abraçar um momento transformador das suas vidas.

A sexta e última sessão, realizada presencialmente e com transmissão online, foi apresentada pelo casal coordenador Teresa e João Paulo Lopes, a que se seguiu a Eucaristia, presidida pelo padre João Curralejo, e cujo ponto alto foi a bênção dos noivos.

A seguir à entrega dos diplomas de participação realizou-se um lanche de confraternização.

O CPM decorre todos os anos, durante o mês de maio, e está aberto a todos os noivos da diocese, estando os contactos da equipa disponíveis no site http://cpm-portugal.pt/WP/contactos/.

A equipa diocesana