Diocese de Vila Real renovou Ministérios laicais

No domingo, 14 de maio, foram instituídos nos ministérios laicais um novo leitor e dois novos acólitos a caminho do sacerdócio.

Foi instituído leitor, o Flávio Nunes, natural da paróquia de Pardelhas, concelho de Mondim de Basto, a concluir o ano pastoral no Porto e em estágio pastoral nas paróquias de Argeriz, Friões, Santiago da Ribeira de Alhariz e Serapicos, no concelho de Valpaços.

Foram instituídos acólitos, o Daniel Palma, natural da paróquia de Nogueira, concelho de Vila Real e em estágio pastoral nas paróquias de Candedo, Murça e Noura, no concelho de Murça; e o Mário Cristiano Pereira, natural da paróquia de Covelo do Gerês, concelho de Montalegre e em estágio pastoral nas paróquias de Mouçós e Lamares, no concelho de Vila Real.

Na homilia, o senhor bispo referiu que “a instituição no ministério laical, em ordem à vida sacerdotal, não representa apenas um passo formal, mas é um sinal de confiança, de estímulo e de exigência. De confiança por parte da Igreja que será capaz de o ajudar a evoluir na configuração com Cristo, Bom Pastor. Um sinal de estímulo para ser capaz de servir de forma mais efetiva e concreta a comunidade cristã. É, ainda, um sinal de exigência e de compromisso maior com a Igreja”.

A instituição laical a caminho da vida sacerdotal é uma verdadeira razão de esperança para a nossa diocese.