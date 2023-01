Diocese de Vila Real: três jovens a caminho do sacerdócio

No domingo, dia 9 de maio, o senhor Bispo da Diocese, D. António Augusto Azevedo, admitiu às ordens sacras na Sé Catedral de Vila Real três seminaristas da diocese. Tratou-se do Daniel Palma, do Gonçalo Capela e do Cristiano Oliveira. São alunos do Seminário de Vila Real a frequentar o 5º ano de Teologia na Universidade Católica, no Porto, e são das paróquias de Nogueira e Adoufe, no Arciprestado do Centro I, e de Covelo do Gerês, no Arciprestado de Barroso, respetivamente.

Neste Rito de Admissão às Ordens Sacras, os candidatos ao presbiterado manifestaram publicamente a sua vontade de se doar a Deus e à Igreja. É um ritual antigo, de profundo significado, que a Igreja propõe aos seminaristas que se aproximam da etapa final da sua formação para o sacerdócio e que os compromete na preparação espiritual mais específica para receber os ministérios e o sacramento da ordem.

O pedido feito por estes três jovens demonstra desde já um profundo caminho de discernimento e amadurecimento vocacional que foi acompanhado nos seminários de Vila Real e do Porto.

Na homilia da celebração, no início da semana da vida, o senhor bispo apresentou o sacerdócio como profecia do amor de Deus no mundo. De facto, o padre é sinal visível da misericórdia e do amor de Deus para com a humanidade.

O Seminário de Vila Real, que os apresentou, acompanha com admiração os passos dados por estes e por todos os jovens em resposta ao chamamento divino.

Flávio Gouveia