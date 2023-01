Diogo Correia Machado é candidato único à presidência da AAUTAD

As eleições para a nova direção da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) irão ocorrer a 10 de janeiro, sendo Diogo Correia Machado o único candidato ao cargo de presidente.

O aluno, natural de Braga, licenciou-se em Engenharia Agronómica na UTAD, e ingressou este ano no mestrado em Engenharia Agronómica na mesma instituição. Entrou para a Associação Académica apenas em 2020, como colaboradora no Departamento Recreativo e Cultural. Este ano, motivado pelo associativismo, concorre ao cargo de Presidente com a Lista B – “A Base do Futuro”, aos Órgãos Sociais da Associação Académica da UTAD, única candidatura apresentada até à data limite estabelecida pela Comissão Eleitoral. O candidato é ainda membro representante dos alunos no Conselho Pedagógico desde 2020 e assume funções como membro no Conselho Académico da Universidade.

A mandatária da Lista B é Maria Ferreira, a atual Presidente da AAUTAD, e o manifesto eleitoral já saiu, no qual os candidatos afirmam ser “uma continuidade ao excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos mandatos”. Assim como um projeto de reação e “com o intuito de melhorar todos os aspetos passíveis de serem aperfeiçoados, assim como compilar mais projetos que possam integrar vivamente na Academia”.