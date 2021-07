Diogo Coutinho assume o comando técnico do SC Vila Real

Diogo Coutinho foi hoje apresentado como o novo treinador do SC Vila Real, sucedendo no cargo a Pedro Barbosa, com o qual o clube assegurou a manutenção. Aos 32 anos, o técnico, formado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), abraçou a segunda experiência como treinador principal, depois de orientar o SC Vila Pouca de Aguiar em 2017/2018. Conta, ainda, com passagem pela ADCE Diogo Cão (formação).

Nas últimas épocas, Diogo Coutinho esteve a coadjuvar César Peixoto, em clubes como: Varzim, Académica, Chaves e Moreirense. No SC Vila Real vai contar com Tiago Pinto, que transita da época passada (que ainda passou pelo SC Vila Pouca de Aguiar, na fase final da Divisão de Honra 2020/2021), Murta (treinador de guarda-redes) e Rui Pinto, adjunto, ex-SC Vila Pouca de Aguiar.

Diogo Coutinho mostrou-se “feliz” por liderar a equipa técnica de um clube centenário e mostrou “ambição” para enfrentar a época que se aproxima. “Queremos colocar a equipa a jogar um futebol atrativo e empolgante. Com o apoio dos nossos adeptos vamos ajudar o clube atingir os seus objetivos. Sou um treinador trabalhador. É isso que prometemos isso aos nossos adeptos, muito trabalho. Vamos tentar aliar isso à qualidade de jogo”, referiu.

O diretor desportivo do SC Vila Real sublinhou que Diogo Coutinho é o “treinador certo” para o clube. “Apesar de jovem, tem muita experiência. Conhecemos o seu trajeto. Tem o perfil indicado para a caminhada que vamos fazer”, declarou Carlos Manuel, que confirmou que alguns jogadores “alvi-negros” vão transitar da época passada, num plantel que terá “entre 23 e 24 jogadores”.

Por sua vez, Francisco Carvalho, presidente do SC Vila Real, deu confiança ao jovem treinador, com provas dadas em ligas profissionais. “É um jovem que tem muito para dar ao clube”, disse o dirigente, que recordou as dificuldades da época transata. “Foi muito difícil a última época, por causa da pandemia. Mas vamos ultrapassar as dificuldades e queremos honrar os nossos compromissos”, declarou.

Na época 2021/2022, o SC Vila Real volta a competir no Campeonato de Portugal, que terá seis séries, a iniciar a 29 de agosto. Os jogos realizam-se, mais uma vez, no Campo do Calvário, com público, mas com um terço da lotação (aproximadamente 300 pessoas). Os treinos de pré-temporada vão iniciar, neste recinto, a 19 de julho.

Filipe Ribeiro