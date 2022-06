Diogo Coutinho já não é treinador do SC Vila Real

Diogo Coutinho, técnico principal do SC Vila Real na época que agora terminou, deixou o clube, por mútuo acordo. Em comunicado, a direção do SC Vila Real, liderada por Francisco Carvalho, informou que “o mister Diogo Coutinho não será o treinador da equipa sénior na próxima época”.

A direção acrescentou, agradecendo “todo o compromisso e profissionalismo do mister Digo Coutinho desde o primeiro dia, endereçando-lhe as maiores felicidades para o seu futuro profissional e pessoal”. Amanhã, dia 6 de junho, será apresentado o novo treinador.

De referir que Diogo Coutinho assumiu funções como treinador do SC Vila Real em julho do ano passado. Esta foi a segunda experiência como técnico principal depois de orientar, em 2017/2018, o SC Vila Pouca de Aguiar. Entre os objetivos da presente temporada, estava a manutenção no Campeonato de Portugal, que falhou, já na reta final.

Nas últimas épocas, Diogo Coutinho, de apenas 33 anos, esteve a coadjuvar César Peixoto, em clubes como: Varzim, Académica, Chaves e Moreirense.