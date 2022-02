Direção do ICNF reuniu com Conselhos Diretivos dos Baldios de Boticas

A Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, acompanhada por técnicos do ICNF, entre os quais o Gestor do Perímetro do Barroso, Ricardo Saldanha, reuniu na passada sexta-feira, dia 4 de fevereiro, com os representantes dos Conselhos Diretivos dos Baldios e Juntas de Freguesia do concelho gestoras de baldios, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A reunião, que contou também com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e do Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares, permitiu analisar a cogestão florestal que tem vindo a ser realizada em Boticas, nomeadamente através da análise ao relatório referente ao ano de 2021 e a apresentação do plano de ações para 2022.

Os representantes dos Conselhos Diretivos dos Baldios tiveram oportunidade de colocar algumas questões e tirar dúvidas sobre a temática florestal.

Durante o encontro foram ainda abordadas as formas de rentabilidade adjacentes à gestão da floresta, assim como o impacto que uma gestão estruturada e contínua tem na restruturação florestal do território e na redução da área ardida no Concelho.