Direção do PCP de Vila Real preocupada com incêndios na região

A DORVIR – Direcção da Organização Regional de Vila Real do PCP expressa a sua profunda preocupação com o desenvolvimento e as consequências dos vários incêndios na região, nomeadamente os que afectaram ou continuam a afectar, os concelhos de Chaves, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

A DORVIR do PCP considera que este conjunto de incêndios exige um reforço adicional e imediato de meios de combate aos incêndios.

Note-se ainda que “as actuais condições atmosféricas adversas – nomeadamente a situação de seca severa que afecta todo o distrito e a recente onda de calor – não explicam todos os desenvolvimentos que em matéria de incêndios têm ocorrido ao longo dos últimos dias no distrito. A realidade é que o potencial desta acumulação de factores para gerar incêndios florestais é bem conhecido e exigia medidas adequadas”.

No entanto, “a opção do Governo PS tem sido remeter para os pequenos proprietários a responsabilidade da prevenção de incêndios, numa atitude profundamente injusta do ponto de vista económico e social. Como se pode constatar, isso não impediu a deflagração de novos incêndios de grande dimensão na região”.

Como o PCP tem dito, “as razões de fundo para a gravidade destes incêndios estão na falta de vontade do Governo PS em dotar a política pública florestal com os meios humanos e técnicos necessários para o ordenamento e protecção da floresta, em conjugação com uma política de protecção civil, desordenada e desprovida de um sério investimento no apoio e no reconhecimento do papel central dos bombeiros. Por mais propaganda que o Governo e Presidente da República façam procurando responsabilizar as populações, tal facto não pode ser alterado”.

“Convém não esquecer que na discussão do Orçamento de Estado para 2022 o PS votou contra a proposta do PCP para aumentar o financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV); contra a revisão do protocolo entre as AHBV, o INEM e a ANEPC de modo a cobrir os custos dos serviços prestados; contra o apoio de 70 milhões de euros em obras de manutenção e requalificação em quartéis; contra o acesso ao gasóleo verde, assumindo a designação de gasóleo de emergência, etc. Note-se ainda que o PS foi acompanhado pelo PSD várias vezes no seu voto contra”, informou a direção do PCP de Vila Real.

Finalmente, a DORVIR do PCP expressa a sua solidariedade a todas as populações afectadas por estes incêndios.