Diretor da Rádio UFM e do NVR eleito Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão

Luís Mendonça, diretor da radio “Universidade FM” e também do semanário Notícias de Vila Real (NVR), acaba de ser eleito Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR) para o triénio 2022/2024. O ato eleitoral para os novos órgãos sociais teve lugar no dia 16 de fevereiro, tendo a lista A, liderada por Luís Mendonça, obtido 84 votos, contra os 56 da lista B, liderada pelo conhecido radialista Rui Pêgo.

O presidente agora eleito, que ocupava já o cargo de Vice-Presidente na anterior direção, considera como a “principal preocupação do setor o problema do pagamento dos direitos conexos respeitantes à utilização de prestações e fonogramas e a urgente alteração da Lei da Rádio”. É de referir que a APR representa a maioria dos operadores de rádio em Portugal, reunindo rádios locais, regionais e nacionais, assim como o operador do serviço público de rádio.

Luís Mendonça é licenciado e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e esteve na fundação da Rádio Universidade Marão – Cooperativa de Radiodifusão CRL que hoje detém a Universidade FM. É ainda professor da unidade curricular de Rádio, na Licenciatura em Ciências da Comunicação da UTAD, jornalista e membro do Secretariado da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.